派出所長加入慈善會 外埔警方和慈善會寒冬送愛心物資
台中市同馨關懷慈善會關懷社區做慈善，一名會員邀台中大甲警分局外埔分駐所長紀適華加入，他肯定慈善會助人善舉，今天也和慈善會志工到轄區訪視，寒冬送愛心物資給弱勢戶。
台中市同馨關懷慈善會秉持「救急不救窮」的宗旨，現金幫助大安、大甲、外埔、后里、豐原及清水區有急難的弱勢民眾，台中市同馨關懷慈善會目前會員有400多人，會員中包括各行各業，資深創會會員之一張瑞敏邀請外埔分駐所長紀適華一起加入會員，做社區慈善，紀適華表示，公益需要跨界整合嘉惠弱勢民眾及老人，不同單位的角度、功能及性質或許不同，但大家的目標相同，就是幫助需要的人。
為讓轄區獨居長輩及弱勢家庭可以過一個溫暖的年節，警方今天和同馨關懷慈善會，藉著發送紅包及白米及民生物資與轄區民眾拉近距離，一對一宣導防詐騙及防竊觀念及交通安全。
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