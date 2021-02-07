派出所長加入慈善會 外埔警方和慈善會寒冬送愛心物資

台中市同馨關懷慈善會關懷社區做慈善，一名會員邀台中大甲警分局外埔分駐所長紀適華加入，他肯定慈善會助人善舉，今天也和慈善會志工到轄區訪視，寒冬送愛心物資給弱勢戶。

台中市同馨關懷慈善會秉持「救急不救窮」的宗旨，現金幫助大安、大甲、外埔、后里、豐原及清水區有急難的弱勢民眾，台中市同馨關懷慈善會目前會員有400多人，會員中包括各行各業，資深創會會員之一張瑞敏邀請外埔分駐所長紀適華一起加入會員，做社區慈善，紀適華表示，公益需要跨界整合嘉惠弱勢民眾及老人，不同單位的角度、功能及性質或許不同，但大家的目標相同，就是幫助需要的人。