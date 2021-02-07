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台中南區民宅暗夜火警 一家四口倉皇逃生嗆傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，消防局出動勤工等消防分隊前往灌救，消防隊到場時，發現一樓客廳木椅後方的儲物櫃已起火，當時屋內有包括屋主等1男3女，經引導逃生後，發現4人都有輕微嗆傷，送醫治療無大礙，詳細起火原因，有待後續調查釐清，不排除是電線走火。

台中市消防局在今天凌晨4時56分獲報，南區忠明南路的透天民宅傳出火警，消防局派遣勤工、信義、南屯、中區等消防分隊，出動消防車8輛、救護車2輛、消防人員33名、由勤工分隊長康哲寅帶隊前往搶救。

消防隊到場時，客廳一樓已起火燃燒，當時年約68歲的男屋主與其他3名女家人（分別為30歲、35歲、68歲）都在屋內，經消防隊員引導後，逃出民宅，4人都意識清楚、都有嗆傷，其中68歲女子還有右手疼痛的症狀，都被送往大慶中山醫院治療，無生命危險。

火勢在12分鐘內撲滅，燃燒面積約為5平方公尺，起火點為民宅一樓客廳木板椅後方的除物櫃，櫃上有版放文件、電器、飾品等物，木板椅、儲物櫃附近有插座，不排除是電線走火引發火警，燃燒面積約5平方公尺，損失金額約2萬元，詳細起火原因，有待後續調查釐清。

台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，警、消到場時，一樓客廳已起火，屋內4人倉皇逃生，都因嗆傷送醫。記者陳宏睿／翻攝

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