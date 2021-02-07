酒駕肇逃後測得0.86 這理由獲不起訴

張男騎機車在基隆擦撞一輛轎車，案發後1個半小時後到派出所，雖呼氣酒精含量達每公升0.86毫克，卻辯稱在撞車後才去喝酒。檢方指酒駕證據不足，不能從事後有酒氣推論車禍發生前酒駕，日前依刑事訴訟法「罪疑唯輕」原則，對張男公共危險、肇逃罪嫌處分不起訴。

基隆地檢署不起訴書指出，張男去年7月23日晚間10時28分，騎車載謝姓妻子在靠安樂路二段與魏男駕駛的轎車擦撞。張男肇事後雖立即下車查看車禍狀況，但旋即離開現場，在當晚11時50分自行到派出所說明，員警發現他有酒氣，酒測值每公升0.86毫克，訊後依公共危險、肇事逃逸罪嫌送辦。

張男說，離開現場是因要回家找家人處理車禍賠償，他交代妻子留現場和魏男處理車禍，他車禍前沒有喝酒，酒測值超標是因他離開現場後，還有到基隆廟口附近飲酒，否認酒駕。

檢警找魏男查證，他表示車禍當下沒有聞到張男身上有酒味。張父證稱兒子偶爾會在家喝啤酒。張妻則說沒有聞到丈夫有酒味。檢方認為，根據人證及時間與距離，不能排除在這1個半小時內張男有喝酒的可能，「不能從事後有酒氣，推論1個半小時前的車禍發生當下有酒駕行為」。

無獨有偶，新北巿也有人以車禍後才喝酒的辯贏官司。王姓男子疑酒後騎機車出車禍，趁員警未到前到超商買一瓶竹葉青酒喝，員警以他酒測值超標達每公升0.84毫克，認定酒後騎車肇事，依公共危險罪送辦並開單處罰4萬5千元。但王事後提出異議，不僅未被起訴，連罰單也不用繳。

王稱車禍前6小時喝一小杯蔘茸酒，因車禍心情差，在等員警前來時到超商買酒喝，檢調查王報警後30秒，超商監視器錄下喝酒畫面。員警六分鐘後到達現場，並無足夠證據證明王肇禍前喝酒，處分不起訴。

還有使用肺部擴張器也讓酒測值發生爭議，新北市黃男開車行經土城金城路遭警方臨檢酒測，酒測值每公升0.53毫克，檢方依公共危險罪緩起訴，得繳國庫五萬元。他提抗辯指因氣喘緊張喘不過氣，有用隨身攜帶肺部擴張器，影響酒測結果。

高檢署檢察官當庭請警員對黃男檢測，發現使用擴張器前後，酒測值不一樣，改不起訴處分，依「罪疑唯輕」，認為罪證有疑，而利於被告。

但也有的踢到鐵板，台中曾有李姓男子騎機車在大里東榮路撞上貨車，員警到達前，他去超商買兩瓶啤酒喝辯稱壓驚，酒測值每公升0.45毫克，檢察官開庭時當庭要他喝相同酒類、分量的酒，發現達不到該酒測值，戳破他謊言。李男才坦承酒駕。

喝酒怪招？警送酒駕肇逃酒測值0.86毫克檢這理由不起訴，示意圖。記者游明煌／翻攝

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