聞哀嚎聲抬頭驚見一人卡樹上 原來是老翁爬山墜崖受困

70歲顧姓老翁今天下午5時許前往新北市新莊區樟腦寮福德宮登山，不慎滑落懸崖受困樹枝叢，樹下民宅、工廠民眾聽到求救聲，抬頭驚見老翁卡在樹上，趕忙報警，警、消獲報到場後，耗時3個多小時終於將顧翁救下，送醫急救無大礙。

據了解，顧翁今天下午2點多獨自前往樟腦寮福德宮爬山，下午4點多他不慎失足，掉落懸崖後卡在樹上，恰好樹下就是民宅、工廠，顧翁哀嚎引起下方民眾注意，抬頭看見一個人影高掛樹上，趕緊報警，顧翁自己也撥打電話求救。

警、消獲報後趕往，花了約3個多小時才從懸崖上下切前往救援，將他救下，所幸顧翁無明顯外傷，送往輔仁醫院治療觀察中。