感謝3行員阻詐近300萬 彰警局長：車手來一個抓一個

春節即將到來，金融詐騙案件也跟著增加，幸好有機警行員及時攔阻民眾，才未失金，彰化縣警察局長許錫榮近日來，除親自拜訪感謝有功行員外，也宣示「車手膽敢進入彰化縣提款，絕對將他們一網打盡，來一個抓一個，來四個抓一車！」

許錫榮連日來分別拜訪的金融機構有功行員，包括中華郵政大竹郵局楊姓經理今年1月15日發現客戶疑似遭到假親友猜猜我是誰詐騙83萬元、鹿港郵局李姓女行員今年1月21日發現客戶遭到假檢警詐騙90萬元、北斗郵局許姓女行員今年1月18日發現客戶疑似遭到假投資詐騙100萬元，並同時致贈禮盒表示感謝。

許錫榮說，因為行員富有防詐敏感度，發現客戶資金領出用途交代不清、提匯款過程持續通話、神情緊張焦慮等異常反應，進而通報轄區警方前往查證，警方與金融機構聯手成功的為縣民守住荷包。

許錫榮表示，民眾被騙到金融機構提、匯款，這時行員的關懷提問是最關鍵，一旦民眾將存款提領，警方雖盡全力將詐騙集團緝捕到案，往往受騙款項已遭歹徒提領一空，因此行員盡心力過濾似被詐騙者的異狀，進而通報警方前往攔阻，避免民眾失金，即須得到鼓勵。