燒肉粽事件翻版 墜樓者家屬判賠有前例

新北市樹林區發生男子遭墜樓女子壓傷命危案件，如「燒肉粽事件」翻版。記者江婉儀／攝影

新北市樹林區發生男子遭墜樓女子壓傷命危案件，如「燒肉粽事件」翻版。此外，南投縣曾發生男子跳樓壓死女菜販案，法院最後判林男家屬賠償女菜販家屬新台幣520萬元。

警方調查，66歲獨居丁姓婦人昨晚疑從新北市樹林區11樓住處墜落，壓到路過45歲吳姓男子，因墜落力道強烈，丁婦當場死亡，吳男無呼吸心跳，警消到場後將吳男送醫；吳男目前裝置葉克膜觀察中。

律師翁偉倫今天接受中央社記者訪問時說，墜樓波及他人衍生民事、刑事法律責任；民事部分，被害人得主張行為人過失侵權請求賠償，若行為人身亡，則由繼承人承擔賠償責任；刑事部分，行為人將面臨過失致死、過失傷害等刑責，若行為人身亡，檢察官只能不起訴。

類似案件發生在2016年4月間，南投縣林姓男子攀爬至住處頂樓7樓，跨越女兒牆至隔壁頂樓跳樓，墜地後重壓在路旁的陳姓女菜販，兩人均傷重不治。

女菜販家屬提起求償訴訟，一審南投地方法院認為，林男明知住處外為市井繁榮、行人雜沓的處所，也知道門外長期有人擺攤，仍執意選擇該處輕生，對女菜販死亡的結果，應負過失責任。

一審認為，林男妻兒未聲請拋棄繼承，應於繼承林男遺產範圍內負起損害賠償責任，判決林男妻兒賠償陳姓菜販丈夫新台幣120萬元，另賠償陳女5名子女各80萬元，案經上訴二審、三審均遭駁回而確定。

墜樓壓傷或壓死人案件，最令人印象深刻是發生在1986年3月間凌晨，黃姓賣肉粽攤販騎腳踏車經台北市新生北路附近大樓，一名21歲女子疑受感情困擾從大樓跳下，黃姓攤販經過，遭墜落女子壓傷，黃姓攤販當場死亡，女子僅受輕傷。外界俗稱「燒肉粽事件」。

去年11月間，新北市新莊區附近發生一名28歲男子從5樓墜樓案，男子墜落時，砸傷1名騎機車經過的女子；女騎士受輕傷、男子送醫時命危。

2018年7月間，34歲男子從台北市中華路二段附近公寓4樓墜樓，墜落時壓到一名騎機車經過29歲男子，墜樓男子送醫時命危、機車騎士大腿骨折。

資深警消私下表示，類似遭墜樓者壓傷或壓死無辜民眾的案件，其實發生機率不高，建議若民眾遇到或目擊類似案件，可先報警，並配合線上消防員指導，協助評估現場傷者生命徵象，以利抵達救護人員進行後續急救處置。

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