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屏東萬丹交通事故！貨車與BMW深陷溝渠 駕駛命大受輕傷

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣萬丹鄉今天下午一輛BMW轎車與小貨車，於維新路與頂本路口發生碰撞，兩輛車皆陷入路旁約4公尺深的溝渠，所幸，事故當時，兩輛車的駕駛意識清楚僅受輕傷，路人見狀報警，警方到場後，也先將兩人送醫，由於現場並無監視器，員警便取下兩輛車行車紀錄器，以利釐清事故原因。

這起車禍發生於今天下午3時許，31歲的洪姓男子駕駛BMW轎車，行經萬丹維新路與頂本路口時，與51歲黃姓男子駕駛的貨車發生碰撞，兩輛車皆翻覆，陷入路旁約4公尺深的溝渠，路人見狀，立刻報警處理。

所幸，洪、黃兩人意識清楚僅受輕傷，警方獲報到場，將兩人送醫治療。由於現場並無監視器，因此，員警便取下兩輛車行車紀錄器，以利釐清事故原因。

貨車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
貨車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
警方獲報到場，請拖吊車將BMW轎車從路旁溝渠吊起。記者陳弘逸／攝影
警方獲報到場，請拖吊車將BMW轎車從路旁溝渠吊起。記者陳弘逸／攝影
貨車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
貨車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
警方獲報到場，請拖吊車將BMW轎車從路旁溝渠吊起。記者陳弘逸／攝影
警方獲報到場，請拖吊車將BMW轎車從路旁溝渠吊起。記者陳弘逸／攝影
貨車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
貨車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
BMW轎車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
BMW轎車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
BMW轎車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
BMW轎車車體陷入路旁溝渠。記者陳弘逸／攝影
警方獲報到場，請拖吊車將BMW轎車從路旁溝渠吊起。記者陳弘逸／攝影
警方獲報到場，請拖吊車將BMW轎車從路旁溝渠吊起。記者陳弘逸／攝影

事故 監視器 萬丹 BMW 車禍

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