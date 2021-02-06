聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東萬丹交通事故！貨車與BMW深陷溝渠 駕駛命大受輕傷
屏東縣萬丹鄉今天下午一輛BMW轎車與小貨車，於維新路與頂本路口發生碰撞，兩輛車皆陷入路旁約4公尺深的溝渠，所幸，事故當時，兩輛車的駕駛意識清楚僅受輕傷，路人見狀報警，警方到場後，也先將兩人送醫，由於現場並無監視器，員警便取下兩輛車行車紀錄器，以利釐清事故原因。
這起車禍發生於今天下午3時許，31歲的洪姓男子駕駛BMW轎車，行經萬丹維新路與頂本路口時，與51歲黃姓男子駕駛的貨車發生碰撞，兩輛車皆翻覆，陷入路旁約4公尺深的溝渠，路人見狀，立刻報警處理。
所幸，洪、黃兩人意識清楚僅受輕傷，警方獲報到場，將兩人送醫治療。由於現場並無監視器，因此，員警便取下兩輛車行車紀錄器，以利釐清事故原因。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言