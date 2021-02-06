屏東萬丹交通事故！貨車與BMW深陷溝渠 駕駛命大受輕傷

屏東縣萬丹鄉今天下午一輛BMW轎車與小貨車，於維新路與頂本路口發生碰撞，兩輛車皆陷入路旁約4公尺深的溝渠，所幸，事故當時，兩輛車的駕駛意識清楚僅受輕傷，路人見狀報警，警方到場後，也先將兩人送醫，由於現場並無監視器，員警便取下兩輛車行車紀錄器，以利釐清事故原因。

這起車禍發生於今天下午3時許，31歲的洪姓男子駕駛BMW轎車，行經萬丹維新路與頂本路口時，與51歲黃姓男子駕駛的貨車發生碰撞，兩輛車皆翻覆，陷入路旁約4公尺深的溝渠，路人見狀，立刻報警處理。