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噁！疑不爽店家出餐太慢 男怒潑灑整袋麵包蟲遭法辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市中山區錦州街1家餐酒館，去年底遭人潑紅漆，上月30日又被人潑灑整袋麵包蟲，警方獲報後循線逮捕莊姓男子到案，全案依照恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

警方調查，中山區一家餐酒館，去年12月24日平安夜當日遭人潑紅漆洩憤，店內裝潢和價值約30萬元的啤酒機遭毀，損失上百萬元，警方4天後循線逮捕犯嫌到案。不料，今年1月30日，餐酒館又遭人惡意潑麵包蟲，犯嫌快速逃離現場。

監視器畫面指出，1月30日凌晨，20歲莊姓男子與1名男子進入餐酒館，隨即掏出一整袋麵包蟲潑灑店面，瞬間麵包蟲散落一地，令人作嘔，警方循線通知莊男到案說明。

莊男到案後坦承犯行，辯稱去年9月至餐酒館用餐，但店家服務態度不好，出餐又太慢，時間過了數個月，突然想到，氣憤之下，購買麵包蟲攻擊店家。警方懷疑餐酒館短時間內2度遇害，全案依恐嚇、毀損罪嫌送辦，也將持續追查，是否有幕後指使者。

莊嫌涉嫌持麵包蟲攻擊店家遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
莊嫌涉嫌持麵包蟲攻擊店家遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
餐酒館地面散落麵包蟲。記者蕭雅娟／翻攝
餐酒館地面散落麵包蟲。記者蕭雅娟／翻攝

恐嚇 監視器

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