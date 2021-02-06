噁！疑不爽店家出餐太慢 男怒潑灑整袋麵包蟲遭法辦

台北市中山區錦州街1家餐酒館，去年底遭人潑紅漆，上月30日又被人潑灑整袋麵包蟲，警方獲報後循線逮捕莊姓男子到案，全案依照恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

警方調查，中山區一家餐酒館，去年12月24日平安夜當日遭人潑紅漆洩憤，店內裝潢和價值約30萬元的啤酒機遭毀，損失上百萬元，警方4天後循線逮捕犯嫌到案。不料，今年1月30日，餐酒館又遭人惡意潑麵包蟲，犯嫌快速逃離現場。

監視器畫面指出，1月30日凌晨，20歲莊姓男子與1名男子進入餐酒館，隨即掏出一整袋麵包蟲潑灑店面，瞬間麵包蟲散落一地，令人作嘔，警方循線通知莊男到案說明。