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男老師被墜樓女壓傷 院方：這2天是危險期

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市樹林區太元街昨天發生墜樓意外，丁姓婦人從高處墜落，當場壓傷下方人行道上無辜的吳姓路人，吳男送土城醫院急救後恢復呼吸心跳，土城醫院今表示，吳男有多重傷勢，昏迷指數會不會提升無法確定，這2天是危險期，還待觀察。

土城醫院外科部長游明晉表示，吳男從昨天送院治療到現在約18小時，生命跡象有回穩，但有顱內出血、頸椎骨折、骨盆骨折出血、肺部受損、低血氧等多重傷勢，還在搶救中，昏迷指數仍維持在3分，之後昏迷指數會不會提升，目前沒辦法確定，這2天是危險期，還待觀察，院方已配合外傷小組團隊搶救。

新北市教育局表示，接獲消息後，會先跟女老師聯繫確認狀況，找心理師或是輔導室資源，或由教師的心理輔導中心，針對老師的需求來做心理輔導。

吳男是在桃園市八德區某國小任職，校方得知消息相當錯愕，並說吳男平常對教學非常認真，常提供自身教學經驗給其他職員參考。

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吳男家屬昨晚趕到土城醫院急診室外等候消息，土城醫院今天表示，吳男有多重傷勢，昏迷指數會不會提升也沒辦法確定，這2天是危險期，還待觀察。記者江婉儀／攝影
吳男家屬昨晚趕到土城醫院急診室外等候消息，土城醫院今天表示，吳男有多重傷勢，昏迷指數會不會提升也沒辦法確定，這2天是危險期，還待觀察。記者江婉儀／攝影

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