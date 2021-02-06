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首例陸船坐灘金門執行船體移除 金門岸巡全程監控

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

陸籍「閩廈門客0076」客船去年8月疑因海象轉劣，翻覆在金門母嶼0.8浬處，並漂流至金湖鎮峰上岸際，由於船身斷裂破損嚴重，相關玻璃纖維材質，金門又無法處理，交通部航港局今日核准陸方派遣「閩龍漁30896」入境搶灘，將客船殘骸接駁帶回，這是金門首例陸船直接入境坐灘執行船體移除，備受關注。

「閩廈門客0076」去年8月22日在金門母嶼0.8浬處，疑似受「巴威颱風」外圍環流影響，海象轉劣，又遭遇強勁陣風，「閩」船為避浪內切意外翻覆。案發時，船上2名人員已經被友船救走，船上柴油尚存700公升，雖無貨物、旅客，但航港局為避免汙染海域，還是要求陸方拖走、也請海巡持續協助監控。

雖然中間，中華搜救協會經由廈門海上搜救中心協助取得船東放棄聲明書，但航港局經審查，拒絕船東放棄聲明，維持要求廈門輪總移除殘骸的立場；最終中航召開內部會議，做出結論，此案以廈門輪總為對口，要求廈門輪總移除殘骸；經由台航會、中華搜救協會、金門縣政府等多元管道正式函請陸方，協助督促廈門輪總移除殘骸。

為了將陸籍「閩廈門客0076」客船殘骸運返對岸，交通部航港局核准「閩龍漁30896」貨船入境載運，總噸位62噸的「閩」貨船今天上午8點不到便已搶灘登陸金湖鎮峰上岸際，配合今日潮汐，在怪手及卡車協助運送下，將已先切割成數十段的「閩廈門客0076」船身，接駁回貨船上，整個殘骸移除作業，中午12點多便已完成。

據了解，這艘船船身經過5個多月海浪長期拍打，早已斷裂，但因船身都是超厚與堅固的玻璃纖維，金門無法消化處理，航港局才會核准陸方入境接駁載返。

雖然只是單純的客船殘骸移除工程，但各單位都嚴陣以待，金門岸巡更是在現場全程監控，各單位都異常低調，不願受訪。據悉，目前「閩龍漁30896」已裝載完成，正在候潮，準備18點前離灘回大陸。

發生在去年8月的陸籍「閩廈門客0076」客船，翻覆漂流至金湖鎮峰上岸際，由於船身斷裂破損嚴重，交通部航港局今日核准陸方派遣「閩龍漁30896」入境搶灘，將客船殘骸接駁帶回。圖／讀者提供
發生在去年8月的陸籍「閩廈門客0076」客船，翻覆漂流至金湖鎮峰上岸際，由於船身斷裂破損嚴重，交通部航港局今日核准陸方派遣「閩龍漁30896」入境搶灘，將客船殘骸接駁帶回。圖／讀者提供
交通部航港局今天核准「閩龍漁30896」貨船入境載運日前翻覆的「閩廈門客0076」殘骸，在怪手及卡車的協助下，將已切割的船身接駁回貨船上。圖／讀者提供
交通部航港局今天核准「閩龍漁30896」貨船入境載運日前翻覆的「閩廈門客0076」殘骸，在怪手及卡車的協助下，將已切割的船身接駁回貨船上。圖／讀者提供

廈門 金門 航港局

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