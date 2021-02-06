觀音工業區死亡車禍！騎士撞違規左轉貨車當場斃命

桃園市觀音區工業七路今晨發生1起死亡車禍，尹姓大貨車駕駛違規左轉，許姓騎士迎面而來高速撞上，當場重傷失去呼吸心跳送醫不治，機車也因撞擊嚴重毀損，車殼碎裂四散一地，警方調查2人酒測值為0，肇事責任釐清中。

目擊民眾拍照PO網，提醒用路人說過年快到了，減速慢行，因今天西部受境外空汙影響，車禍當時現場一片霧霾，網友也質疑兩車可能因視線不良才撞上。

轄區大園警分局調查，尹男（57歲）今天早上6點半，駕駛1輛大貨車沿觀音區工業七路往成功路二段方向，打算左轉工業七路時，許姓騎士（29歲）從對向直行，兩車在路口發生碰撞，許當場失去呼吸心跳送醫不治。