冒用國泰騙過再換台新 假網銀釣魚簡訊詐騙已7人上當

刑事警察局今天指出，「釣魚簡訊詐騙網路銀行」近期再度出現，詐騙集團疑將利用年節期間大舉入侵網路銀行，警方提醒民眾，可疑連結千萬不要點擊，並向銀行查證！

刑事局表示，警方5日再度接獲民眾報案，聲稱收到偽冒「台新銀行網銀」的釣魚簡訊，內容為：「【台新銀行】您的銀行帳戶更新失敗，請立即輸入您的驗證碼以更新資料，超時請重新輸入」。

歹徒誘騙被害人點擊連結，到假網銀登入頁面輸入真實網銀的帳號及密碼，詐騙集團就利用這樣惡意連結、盜用被害人銀行帳戶，將款項轉帳到人頭帳戶，造成被害人財物損失。

刑事局統計，1月27日至2月2日止，7天內全國警察機關即已受理「涉及國泰世華之釣魚簡訊(惡意連結)」諮詢及檢舉計89件、被害人帳戶遭盜用報案25件、財損金額新台幣518萬元。

目前全國警察機關再受理「涉及台新銀行之釣魚簡訊(惡意連結)」諮詢及檢舉計10件，被害人帳戶遭盜用報案7件、財損金額新台幣55萬2000元，警方研判詐騙集團利用金融機構周五下班後至隔周一恢復營業的空窗期，讓被害人無法即時向銀行查證。

警方說，銀行雖在案發後立即在官網及APP上推送「近期發生多起假藉銀行名義之釣魚信件，若您收到可疑簡訊，請勿點選連結登入，以避免造資訊外洩及損失」防詐訊息，但警方擔心詐騙集團利用年節期間大舉網銀詐騙，仍請全國民眾盡速向所申請的金融機構查證，確認帳戶有無異常交易情形；如已遭盜用，請速至鄰近警察機關報案。

刑事警察局再次呼籲全國民眾，詐騙集團已連續2周假借不同金融機構名義，在周五下午（假日放假前），大量發送釣魚簡訊騙取民眾網路銀行帳號及密碼，警方研判，未來歹徒仍有可能持續以各家金融機構名義及其他不實內容，實施釣魚簡訊詐騙，民眾務必謹慎檢視各種簡訊內容，切勿點擊連結或在不明網頁中填輸個人資料，民眾如發現不明網址係詐騙網站或含有惡意內容，可將網址提交至「Google回報詐騙網頁」，以防再有民眾被害；如使用蘋果IOS系統，可前往「設定」>「Safari」，並開啟「阻擋彈出式視窗」和「詐騙網站警告」。如有任何疑問，可撥打「165反詐騙諮詢專線」洽詢或關注刑事局「CIB局長室」臉書粉絲專頁查看最新詐騙宣導。