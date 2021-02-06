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「燒肉粽事件」翻版 命危男裝葉克膜觀察中

中央社 / 新北6日電

新北市樹林區昨晚發生一名婦人墜樓，把一名路過男子壓成重傷命危搶救中，劇情仿如多年前發生的「燒肉粽事件」。圖／警方提供
新北市樹林區昨晚發生一名婦人墜樓，把一名路過男子壓成重傷命危搶救中，劇情仿如多年前發生的「燒肉粽事件」。圖／警方提供

吳姓男子昨天晚間在新北市樹林區遭墜樓丁姓女子壓傷命危，情節如「燒肉粽事件」翻版。經近18小時急救，土城醫院今天說，吳姓男子目前裝置葉克膜觀察中。

吳姓男子是桃園市八德區瑞豐國民小學教師，校方表示，吳姓男子在瑞豐國小服務約20年，目前是3年級導師，平時教學認真，熱心參與學校推動課程，與同仁相處融洽，對學校的行政、教學計畫，也會以實務經驗提供相關處室參考。

校方表示，吳姓男子的太太也在國小教書，兩人住新北，吳姓男子平時都開車到校，發生這樣的意外大家都很錯愕，怕孩子們難過，目前還在考慮要不要告訴吳姓男子班上學生；學校同仁十分不捨，希望吳姓男子順利渡過難關。

桃園市政府教育局說，已聯絡家屬並協助相關事宜，未來也會密切聯繫新北市政府，提供家屬必要協助。

吳姓男子的妻子為樹林大同國小教師，大同國小校長高烱琪表示，夫妻倆都認真負責，教學受肯定，發生意外後同仁都很難過，昨天特地到醫院探望，希望大家一起集氣祝福。

土城醫院外科部長游明晉下午告訴中央社記者，吳姓傷患經近18小時急救，目前告一段落，仍需在加護病房觀察2天。

游明晉說，患者顱內出血、肋骨骨折及骨盆腔骨折加出血等，已介入止血，並裝葉克膜幫病人照顧好重要維生系統，等穩定後才能慢慢脫離機器。

警方表示，租屋獨居的6旬丁姓女子墜樓死亡未留遺書，墜樓原因仍待進一步調查釐清。

「燒肉粽事件」發生在民國75年，一名女子感情因素從台北市某住宅頂樓跳下，卻摔在路邊叫賣燒肉粽的黃姓攤販身上，導致黃姓男子當場死亡，但女子僅雙腳受傷。

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葉克膜

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