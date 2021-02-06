四寶媽獨撐家計慘死國道 女兒強忍悲痛認屍、各界伸援手

湖口鄉47歲的王姓婦人4日晚間因疲勞、誤信導航騎上國道，擦撞護欄後驚慌想逃往路肩，不慎遭客運高速撞死，身後留下公婆、罹癌丈夫及4名女兒，因婦人家庭困頓，過去主要是靠她獨撐家計，2名大女兒也在打工補貼家用，現在各界伸手援助，希望幫助他們度過眼前難關，更呼籲大眾送愛心，讓婦人的女兒能繼續上學無憂長大。

王姓婦人從廣東梅縣嫁來台灣20年，與開砂石車維生的謝姓丈夫育有4女，最小才4歲、最大的18歲，並與長期洗腎、領有重大傷病卡的公婆同住，但丈夫不久前才被診斷出口腔癌開刀，目前都還在新竹台大醫院住院當中，王婦除了白天在工業區上班，下班後煮完飯又要趕往醫院照護丈夫，疑似因身心俱疲恍神才導致意外。

縣長楊文科今天上午前往慰問，先緊急致贈1萬元急難救助金，同時指示社會處協助申請新竹縣民意外傷害保險30萬元理賠，並請教育處通知學校啟動輔導機制，安頓身心讓孩子們安心就學；過程中楊文科得知王婦家庭情況，更忍不住紅了眼眶落淚，還囑咐大女兒一定要堅強。

湖口鄉新住民聯誼協會理事長林美芳說，事發後協會的姐妹們得知情況，都紛紛表示要捐款幫助王婦一家，才一個晚上就募得3萬多元，知道王婦從大陸嫁來台灣後一直很辛苦養家，她娘家的家屬也已經得知噩耗，但因疫情無法來台灣，協會的新住民姐妹們會代替娘家親屬盡力協助處理後事。

國道警二大隊警員吳政宏在事故發生後也立即聯繫社會善心資源，國會助理湯文忠上午也到王婦家慰問，不少湖口的在地店家也紛紛捐款伸援手，湯文忠就提到不僅要協助處理後事，後續王婦子女的照顧才是各界要關注的地方，期盼更多人能給予協助。

據了解，王婦的大女兒昨天強忍悲痛認屍，出來後一度情緒崩潰，教育處已表示駐區督學在得知消息後就立即聯繫4名孩子的學校，新竹縣校外生活輔導會前往關懷，學校方面也會協助申請教育部學產基金的補助，學校的教育儲蓄戶也可援雜支、定額的急難救助金，不足的部分將由教育源平台中挹注，也會請學校提供孩子們悲傷輔導。