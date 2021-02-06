2女大生騎機車遊赤科山 天雨路滑摔落金針田警救援

蕭姓、魏姓兩名女大生寒假到花蓮打工換宿，日前共乘一輛機車到花蓮赤科山遊玩，因天雨路滑也不熟路況，不慎連人帶車摔入金針田，幸好未受傷，但田間泥濘，車子牽不出來，無助之下向玉里警方求助。員警透過手機定位，找到兩名女大生，協助將機車拉到道路上，並護送下山。

兩名女大生感謝員警急馳救援。她們表示，利用寒假到花蓮玉里鎮春日里一處民宿打工換宿，並趁下午休息時間，到以金針花聞名的赤科山遊玩。兩人共乘一輛機車，因路況不熟，誤騎入赤科山園區的茶園產業道路，且當時下起小雨，路面很濕滑，一不小心就衝入金針田。

幸好兩人沒有受傷，但是因田間濕滑泥濘，兩人力氣也小，試了很多次都沒辦法把機車牽上路面，眼看天色慢慢變暗，氣溫逐漸下降，怕愈晚愈難脫困，只好向警方求助。

當時玉里警分局觀音派出所警員吳逸榮、劉振德正執行巡邏勤務，傍晚接獲通報，趕到現場協助。但電話聯繫受困女大生時，對方也不知道自己所在位置，只知道附近有很多茶樹，語氣相當驚惶。