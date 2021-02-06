就因警察幾句關懷 讓負氣離家7年的男子回家過年團圓

就因為有警察的多幾句關懷，讓負氣離家7年的29歲台東縣余姓男子，趕在春節前，與家人團圓，結束流浪生活。

彰化警分局民生路派出所警員劉建宏上月27日上午，執行市場周邊巡邏勤務時，發現騎乘自行車的一名男子，臉色異常潮紅，為避免他身體不適造成事故，趨前請他先在路旁歇息，並關懷身體狀況，在詢問出年籍資料後，發現這名余姓男子竟是設籍台東。也在離家後，被父親申報失蹤人口，而且已經7年未返家，但談到家人時，口氣卻異常冷漠且避而不談。

劉建宏為避免余男情緒激動，先將他帶回派出所瞭解情況，在員警安撫下，他才說出當時離家情況。他說，因長期與父親關係交惡，且家中有臥病在床的母親和年幼弟妹，當時才18歲的他，不得不放棄學業，一肩扛起一家經濟的重擔，但到22歲，因血氣方剛，與父親關係更加惡化，負氣離家到外地找工作，沒想到，一踏出家門，就是7年。

余男離家7年的日子裡，四處打工後，落腳彰化受雇裝鐵架，迄今也未結婚，員警與他談話，依稀感受到與家人的心結還在，但想回家的心仍十分強烈，只是開不了口。

經過員警耐心傾聽與勸說下，他才逐漸敞開心懷，員警順水推舟，說服他可以先跟家人聯絡，余男才答應先打給其弟弟。員警形容說，在通電話中，得知疼愛他的母親不敵病魔已離世，當場落下男兒淚，泣不成聲，令他們也忍不住鼻酸。

員警見他回心轉意，即盼他能返家團圓一起過年，余男終於答應，並讓他感受到員警的溫暖，協助他返家過年，結束7年流浪生活，不再只過著想家日子。