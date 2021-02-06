員警打架爆發涉勾結地下匯兑集團車手 兩警記2大過免職

基隆市警局第二分局昨晚8點時30分許，接獲民眾報案，在義一路星巴克咖啡店前有民眾打架糾紛，警力到場處理時，意外發現員警涉入其中， 車手詐騙集團跟兩名員警互毆。經市警局督察科深入調查，發現張姓及黃姓員警疑與地下匯兑集團車手勾結，從中牟取不法利益。今天對涉案2員警均記二大過免職，並函送檢方偵辦。

警方調查，員警涉嫌與地下匯兑集團車手查緝對象共謀，借查緝案件之名，行侵吞不法款項之實，地下匯兌上游賴姓男子，透過管道邀約員警談判，欲追回不法款項。

警方說，但因黃員堅稱毫不知情，遂遭毆打成傷，案經涉案二位員警自白及相關涉案嫌疑人指證，員警違法情節重大，市警局今天上午立即召開考績會，對涉案2員警均予一次記二大過免職報署核辦。

基隆市警察局副局長林詮峰強調，警方秉持不護短、不庇縱的決心，斷然處置，依法調查，並會函送基隆地方檢察署偵辦，以淨化警察陣容。