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影／狗狗也懂報案？柴犬出走跳上巡邏警機車順利返家

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康1隻名叫「阿魯米」的6歲柴犬趁主人不注意，從住家跑出來四處遊蕩，移送迷路，發現巡邏員警騎機車經過，自行跳上警用機車腳踏板，員警協助順利聯繫到飼主到派出所領回，因小狗模樣可愛，圈粉不少警察，警察協助也讓飼主相當感謝。事情發生在3日，員警認為是舉手之勞並沒有張揚，不過派出所志工貼在臉書，網友今天發現轉貼引發熱議；許多人都稱讚這隻小狗太聰明了，懂得及時求助。

永康警分局員警表示，3日上午9點半左右鹽行派出所巡邏員警在中正南路與鹽和街口取締交通違規，回頭一看怎麼突然有隻柴犬跳上巡邏機車腳踏板，員警見狗狗脖子上有項圈，疑似有人飼養，但眼望四周未發現主人。狗狗似乎也很聰明，感受到員警的善意，於是跟著員警返回鹽行派出所。

返所後員警查看柴犬身上的項圈，發現上面有電話號碼，立即聯繫上飼主，男主人立即到派出所將狗狗領回。經了解柴犬疑似趁其不注意，自行跑出住家500公尺外，沒想到恰巧遇到巡邏員警「報案」，讓自己順利返家，但也讓男主人找了半小時之久，很感謝警方的幫忙。

雖然許多網友稱讚這隻小狗非常聰明，不過也有愛狗人士表示，有些狗就習慣坐機車，對陌生人也不會害怕防備，很容易被人載走一去不回。

柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝
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柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝
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柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝
柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝
柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝
柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝
柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝

柴犬 警察

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