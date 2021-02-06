影／偕友逛街 男子在板橋百貨公司旁無端遭人毆打受傷

黃姓男子昨晚偕友人逛街，行經新北市橋區一間百貨公司旁，突然遭不明男子從後方偷襲毆打，導致臉部及手受傷，經送醫並無大礙，由於黃男並不認識施暴男子，表示先保留法律追訴權，日後再提告。警方已派員調閱案發地點周邊監視器，要進一步釐清相關案情。

新北市海山警方昨晚9時17分獲報，板橋區中山路一段一間百貨公司旁有人遭毆打受傷，海山派出所組合警力迅速趕赴現場，發現遭毆打的黃姓男子（27歲）臉部及手部受傷，由救護送往橋亞東醫院，所幸無大礙。

據了解，黃男昨晚與29歲友人打算到百貨公司逛街，突然遭一名身分不明男子從後方動手毆打受傷，中年男子逞凶後，隨即徒步往百貨公司後方停車場方向逃逸。