太囂張！沙灘車夜逐墾丁梅花鹿 業者大喇喇上網攬客

墾丁國家公園境內近年興起違法沙灘車活動，在墾丁水蛙窟及恆春赤牛嶺一帶，劃出一道道破壞環的「黃土拉鍊」溝壑，在警方和墾管處強力取締下，網路上最近又出現標謗「水蛙窟草原夜觀梅花鹿」行程的攬客廣告，要搶春節連假國旅商機；保7總隊第8大隊今天強調公權力不容挑戰，會持續查察取締，違法業者和遊客都依違反國家公園法開罰3000元。

墾丁水蛙窟鄭姓居民說，水蛙窟旁違法沙灘車業者存在已久，夜探梅花鹿是最夯的行程，墾管處多年前強力取締並在出入口架起木柵欄，但業者沈寂一陣子後，又想盡辦法帶遊客闖入，最近還公然在網路上推銷騎沙灘車賞梅花鹿行程，大片綠色草皮因此變了樣，又多選在夜深人靜的晚上10時後，吵雜引擎聲不僅干擾梅花鹿的作息，也讓居民不勝其擾，呼籲官方不要在春節「睡著了」，更要強方取締。

保7總隊第8大隊指出，配合主管機關墾管處編排沙灘車聯合巡查勤務協助取締違規業者，依違反國家公園法「禁止從事營業沙灘車之活動行為」規定，告發業者和騎乘遊客，近3年對沙灘車違規營業行為合計告發86人，大部分直到收到罰單才知違法；違法沙灘車夜探梅花鹿活動多在周休假期，警方定時取締，春節期間會再加強巡邏勤務，不容挑戰公權力。