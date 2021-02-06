影／憨兒深夜「一卡皮箱」離家出走 警方火速尋回

「我要找阿嬤！」家住台南市安南區患有智能發展遲緩的30歲楊姓男子，前天深夜與家人吵嘴，連夜整理衣物，手持一卡皮箱離家出走，想到善化區找阿嬤，母親和姊姊已在住家附近找了2小時，仍然找不到下落，打手機也未接，焦急的跑進台南市三警局安順派出所求助，所長莊世雄急中生智以所內電話撥打其手機，楊因陌生號碼好奇而接起電話，得知下落後火速尋回。

警方調查，楊昨天深夜1時等家人睡著後，拖著行李箱悄悄離開住處，母親於2時才驚覺兒子不在臥房內，開始焦急找人。楊雖持有手機，卻都拒接母親的電話，讓她更是心急如焚，非常擔心其安危。

楊母及姊姊在住家附近找尋2小時，仍然找不到下落，凌晨3時50分跑進安順派出所報案，請求協尋。所長莊世雄得知楊拒接母親電話，嘗試以派出所電話撥打其手機，希望楊能因為對陌生號碼好奇而接起電話，當電話的另一端傳來「喂…你是誰?」，母親心中的大石才稍稍放下。

經過所長親切安撫的溫馨對話，楊才模糊地描述自己的位置，所幸所長憑著長年的外勤經驗，對市區街道非常熟悉，馬上推測出楊所述地點，並載著母親前往永康區找到了兒子。