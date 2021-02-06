女子疑與家人吵架 警消到場卻墜樓不治

1名女子今天上午與家人爭吵，家人請求警、消將她強制就醫，不料，警、消剛趕抵女子住處，這名女子卻墜樓，倒在馬路上，未波及他人。救護人員消將她送醫急救，但1小時後仍不治，女子墜樓原因正由警方調查。

據了解，墜樓的女子有思覺失調就醫紀錄，今天上午8點45分，她在大樓住處與家人吵架，家人要將她強制就醫，但警、消據報趕到她家樓下，正趕著上樓，而且消防雲梯車也到場，準備升上吊臂戒護，不料，員警剛進她家，正打算安撫她，這名女子忽然墜樓。

女子掉落馬路機車停車格旁，嚴重受創，失去呼吸心跳。救護人員立即將女子送往醫院急救，直到上午近10點，仍因傷重不治。

據悉，她墜樓前在家與母親爭吵，情緒激動，家人才找警、消協助。

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