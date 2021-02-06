復興空難滿6年...唯一倖存空姐千字發文曝心聲：為什麼是我？

2015年復興空難墜於基隆河。圖／聯合報系資料照片 2015年2月4日，復興航空一架松山飛金門235號班級，墜毀在基隆河南港段，當天上午10時52分才起飛不久就失事墜毀，最終造成43名乘客及機組員死亡，唯一生還的空服員黃敬雅在事發6年後於臉書發文透露，空難發生至今，上個月才學會與它共存，就算這輩子背負創傷，還是要勇敢下去，也想藉此鼓勵面臨人生低潮的人，也要珍惜每天。

黃敬雅表示空難當天是第一天當資深組員，飛機起飛10分鐘後就掉進河裡，是一種沒有動力的狀態，重力加速度急速衝進去，瞬間是沒辦法呼吸的，掉進水裡的當下，人生走馬燈都走了一遍，「我現在是空難墜機了嗎？」但很快她又回到現實，眼前都是不斷冒出來的水和一片黑暗。

自己就這樣懸吊在半空中，也發現胸口受傷了，完全不能用力，安全帶卡死轉不開，水一直不斷地灌進來，只能咬牙一忍用力再轉一次，才順利從位置掉下來，眼前只有緊急照明的微微光線，附近的緊急裝備通通拿不到，飛機裡面非常破碎，逃生門還上下顛倒，只能半踩半爬的往破口前進，沿途的哭喊聲、斷肢都讓她感到無能為力，眼前倒掛的座位，瞬間變成水牢一般。

黃敬雅陸續拉了幾個受傷乘客出來，讓大家站在機翼上等待救援，回頭走去機頭，哭喊著學妹和教官的名字，回應的卻只有漲潮湍急的水流聲，最後終於越過重重障礙爬出機艙，簡直不敢相信自己站在河中央，雖然水很深但幸好夠高不至於滅頂，但如果再多了10多鐘落入海裡，可能真的就掰掰了。

黃敬雅表示自己生理和生理都承受巨大衝擊，創傷後壓力症候群合併重度抑鬱症，雖然很多人會說活著就好了，但是其實承受的是和不幸離開的人一樣的災難，當時也很想死了算了，受傷時一度沒辦法開口，身體受了很重的傷，肋骨斷了兩根、腎破了還血腫、肺部凹陷，當時胸口也烙下兩道很深的安全帶痕跡，全身四肢也有嚴重瘀青，左邊的腿神經受損，沒辦法久站，站久了就痛。

黃敬雅是復興空難僅存的機組人員。 圖／Kerina Chuchu

陸續復健了3年，直到今日依舊帶著舊傷在陰雨連綿的天氣裡順勢復發。「為什麼是我？」黃敬雅也問過。就在上個月她也終於能開口面對法官說話，忍不住聲嘶力竭地嘶吼出我長久以來的忿懣不平，這麼久了，其實說不出內心真實的感受，結束後體驗到一種從未有過的輕鬆，接受了並學會與它共存。

黃敬雅也希望自己的經歷能鼓勵一些正面臨人生低潮的人，因為人不知知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天。