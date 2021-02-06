新北國小男老師遭墜樓女壓重傷 家屬：早2秒就可避開

新北市樹林區太元街一處社區昨天晚間，有名丁姓婦人從高處墜落，當場壓到下方人行道無辜的吳姓路人，丁女急救後宣告不治，吳男送土城醫院急救後恢復呼吸心跳，但昏迷指數3，家屬昨日趕到急診室後，焦急在外等候，不斷祈求吳男可以度過難關，家屬更說「如果早個或晚個2秒，就可以避開了」。

據了解，吳男及其妻子都是小學老師，分別在桃園八德及新北樹林的小學教書，事發當時，2人帶著小兒子經過事發地點，準備去開車接在補習的兒子，不料卻發生意外。

土城醫院急診室主任薛承君表示，吳男送到醫院經過半小時急救，已經急救成功恢復心跳與血壓，外觀部分，吳男的脖子跟臀部都有明顯受傷，有呼吸道出血性問題，目前昏迷指數3分，但傷勢嚴重，還在治療中。

警方表示，丁女疑似為了投資失敗，債務累積不堪，才從自家陽台跳樓，而墜落時壓倒路過案發地點的吳男，也已通知丁女媳婦到案。

吳男送到急診室後，妻子及其他家人都趕到急診室外等候，吳男妻子坐在椅子上緊握雙手，不斷為了丈夫加油打氣，一旁的家人也在旁安撫她情緒，家屬表示，夫妻待人很好且教學認真，吳男雖恢復呼吸心跳，但因脊椎等部位都受到傷害，希望大家都能為他集氣祝福，讓他能渡過難關。

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