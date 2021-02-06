女職員母生病 物流經理假關心伸狼爪猥褻

新北市張姓物流經理藉口關心女職員母親生病，趁機伸狼爪從後方環抱猥褻得逞，新北地檢署日前依性騷擾罪嫌起訴張男。

起訴指出，在新北市擔任物流經理的張姓男子於108年2月間，見該部門擔任行政人員的年輕女員工，站在辦公桌前整理行銷單時，突然從後方環抱女員工腰部，不僅以雙手捏腰，還由下往上撫摸女員工背部及肩膀。

受害女員工被張男突如其來的輕佻舉動驚嚇，當場失聲尖叫，張男才鬆手。女員工不甘心受到職場性騷擾，報警提告。

吳男於警詢時辯稱，因女員工母親身體不適，擔心影響工作調度，才會輕拍其肩膀表達安慰之意，否認觸摸其腰部及背部。