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兒涉毒品交易被綁架要求付50萬？警籲這是詐騙別上當
桃園市八德警分局四維派出所2名警員，昨天上午11點執行巡邏勤務時，接獲報案疑有遭詐騙案件，有民眾稱兒子受到綁架要趕緊交付贖款，員警趕緊到現場了解並處理，成功打消民眾領款的念頭，守住民眾的辛苦錢。
50多歲的陳姓民眾指出，他接獲一通不明電話，說兒子因涉嫌毒品交易遭詐騙集團綁架，還被拘禁毆打成傷，要交付約50萬元贖款才肯放人，還要求他提領贖款後盡快交付，並聲稱會在附近監視，讓他人心生恐懼，只能依其指示辦理。
警方調查，陳姓民眾因而搭乘計程車趕往領錢，路途中因不知如何處理便協請司機撥打110報警，四維派出所警員王宸鴻、吳權倫到達郵局後，發現報案人搭乘計程車前來，但報案人陷入詐騙集團話術，還是擔心不依照對方指示交付贖款，其兒子會遭遇不測。
警方先安撫陳姓民眾的情緒，再試圖連繫兒子並查證，但是陳姓民眾因過度緊張無法立即聯繫上兒子，好在經員警耐心勸說並持續撥打電話，終於聯繫上其兒子，得知兒子今天未出門上班，而是待在新竹住家且安全無慮。
陳姓民眾這才恍然大悟是遇到詐騙集團，非常感謝警方的關懷協助，讓自己免於上當受騙也避免金錢損失。八德警分局表示詐騙案件層出不窮，常利用民眾害怕的心理，提醒民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢。
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