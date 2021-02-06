中市文心南路深夜2車猛撞 駕駛及車內乘客共5人受傷

台中市民張男昨晚駕駛白色豐田轎車，途經南屯區文心南路與文心南七路口，與駕駛黑色福特自小客車的林男碰撞，造成張男及車上3名乘客，以及林男共5人受傷，經檢測雙方駕駛人均無飲酒，警方初判張男違反號誌管制，林男不依標線行駛。全案由交通大隊分析研判釐清肇事原因。

台中市警四分局調查，昨天深夜11時41分，張男 (19歲)駕駛白色豐田轎車由三民西路方向，沿文心南路往北至文心南七路迴轉往南，林男(30歲）駕駛黑色福特自小客貨車由文心南六路沿文心南路往三民西路方向行駛，雙方於路口碰撞，白色豐田轎車再碰撞事故路口燈桿與號誌桿。

兩車碰撞共5人受傷，張姓駕駛頭暈不適，車內的乘客陳姓少年(17歲)、王姓少年(18歲)、蔡男(19歲)皆為頭暈等多處傷；另名駕駛林男手腳擦傷，分別送往中山醫院與林新醫院救治。