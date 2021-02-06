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台南交通事故火燒車釀傷亡 消防局提醒行車前檢點車況
台南市最近在楠西、東山區等，分別發生民眾駕車不慎撞擊橋墩引起火燒車，駕駛不幸死亡，或車輛機件故障引火燃燒的意外。台南市消防局分析車輛的燃料汽油，閃火點相當低，事故發生後汽油由管路洩漏出，接觸到車輛本體高溫金屬，或車體與撞擊物、地板摩擦所產生火花，極可能會引起火燒車。因此，提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況。
今年1月9日晚間7時36分，消防局楠西分隊接獲員警轉報，楠西區曾文水庫曾文3號橋，據報燃燒小貨車1部，疑似自撞橋墩，火勢很快撲滅，但何姓駕駛已燒成焦屍。
62歲何姓男子，當天前往位在嘉義大埔一處果園工作後，晚間要返家不知何故在途中撞上橋墩，他的太太跟兒子覺得父親怎麼還沒有回來，也從楠西住家出去找人，結果半路上看到消防人員正好撲滅火勢，認出是父親的貨車。
消防局分析，車輛的燃料汽油其閃火點相當低，當發生交通事故其汽油由管路洩漏出，接觸到車輛本體高溫金屬，或車體與撞擊物，或地板摩擦撞擊的高溫火花，極可能會引起火燒車。再者，駕駛或乘客經交通事故撞擊後，常會受傷因而喪失或降低避難逃生能力，遭火焰燒傷後，經常會造成傷亡。
因此，提醒民眾在行駛前，應確實檢點車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變，造成事故，甚至引發火災。且建議駕駛人應遵循標線或號誌謹慎行車，切勿疲勞駕駛、超速駕駛、酒後駕駛或違反道路交通標誌標線號誌規則，駕駛時手機通訊應使用免持功能，撿東西時應將車輛停妥，對於不熟悉路段或光線不足路段應集中注意力、慢速駕駛。
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