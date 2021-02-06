男未開大燈結果是95歲老翁失聯7年兒 過年前警助團圓

台南市民葉姓男子因生活困頓，已有7年未返家，95歲老父掛念愛子，於4年前向台南的派出所報失蹤協尋，稱兒子7年前離家後，音訊全無。台中市警五分局員警於上月23日在東山路發現葉男騎機車未開頭燈，查證身分意外發現葉男4年前被通報失蹤，在員警勸說下，葉男應允會和老父報平安，回台南探望家人。

過年親人團聚吃飯是習俗，父母與子孫團圓是最大的願望。台中市日前發生一件警方攔查騎車未開頭燈的民眾，查證身分後卻意外發現這名騎士已被父親通報失蹤已達4年，但在員警勸說下，這名男子接受警方建議，表示會和九旬老父報平安，完成老翁的心願。

1月23日晚間8時33分，台中市警五分局北屯所警員陳佳瑋、黃冠傑，巡經東山路一段50巷口發現一名男子騎機車未開頭燈，便示意葉姓男子(51年次)靠邊停車，關心其大燈是否忘記開或燒燬，告知記得修理避免危險。

警並查詢葉男身分，意外發現葉男係在2017年4月時即被通報失蹤協尋，至今已4年餘，請葉男一起至派出所製作撤尋筆錄。警詳細查看資料後，發現是由葉男父親(15年次，當時高齡91歲)於2017年間至台南的派出所報案，稱兒子於2014年離家後失蹤，音訊全無，故前往報案。

葉男向警方稱因生活較困頓，所以沒有跟家裡聯絡已經好幾年了，陳員勸葉男就算生活困難，仍應該跟家裡人聯絡報個平安，像葉老父親現已高齡95歲，一直沒有葉男的消息想必十分擔心，否則也不會拖著年邁的步伐前往派出所報失蹤，在員警勸說下，葉男表示會回台南一趟探望家人，讓家人安心。

陳員協助撤尋後，先撥打報案紀錄上的電話通知葉男父親其兒子尋獲安全的消息，但已成空號，陳員秉持著同理心並請其居住地的員警協助前往葉男父親住家通知這消息，葉男父親及家屬對於能找到葉男真的十分感謝！兒子的安全是他最掛心的一件事。