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去年屏東近3萬件車禍2萬多人傷亡 警本月起加強防制

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東去年發生2萬9287件交通事故，造成2萬3545人傷亡，對此，屏東縣政府警察局交通隊，針對易肇事路段、時段進行分析，為防制事故再發，本月起，每起死亡車禍，將立即現勘，除了解肇因也對交通工程、執法及教育宣導提出改善策略。另外，警方也針對易肇事路段加派警力與義交，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此降低交通事故。

屏東縣去年發生29287件交通事故，死傷人數達23545人，平均每天約65人因交通事故造成死傷。警方統計，屏東全縣交通事故率最高則為，屏東市占9874件（34%），死傷人數8162人（35%）。

警方分析，屏東市以廣東路、中正路及民生路為易肇事路段，其中，上下班尖峰時段較易肇事，時段以上午6至8時及傍晚6至8時為高峰。

對此，屏東警方為防制交通事故發生，只要發生死亡車禍，將立即邀集路權機關進行現地會勘，除了解肇事原因外，並對交通工程、執法及教育宣導提出改善策略，以提升用路安全。

此外，本月起，屏東縣警察局將派遣義交民力，配置在屏東市三大易肇事路段，以及十大易肇事路口，搭配機動巡邏員警加強各路段違規取締，共同展開為期3個月之事故防制專案勤務。

專案推行至今，執行時段的路口事，均未有交通事故發生，檢視全般事故，2月1日專案首日，屏東市發生42件事故，隔天則降至22件，縣警局交通隊也期望，以降低總事故率一半以上為目標執行。

屏東縣政府警察局交通隊本月起加派警力與義交，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此降低交通事故。圖／警方提供
屏東縣政府警察局交通隊本月起加派警力與義交，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此降低交通事故。圖／警方提供
屏東縣政府警察局交通隊本月起加派警力與義交，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此降低交通事故。圖／警方提供
屏東縣政府警察局交通隊本月起加派警力與義交，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此降低交通事故。圖／警方提供

屏東縣政府 事故 警察

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