去年屏東近3萬件車禍2萬多人傷亡 警本月起加強防制
屏東去年發生2萬9287件交通事故，造成2萬3545人傷亡，對此，屏東縣政府警察局交通隊，針對易肇事路段、時段進行分析，為防制事故再發，本月起，每起死亡車禍，將立即現勘，除了解肇因也對交通工程、執法及教育宣導提出改善策略。另外，警方也針對易肇事路段加派警力與義交，展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此降低交通事故。
屏東縣去年發生29287件交通事故，死傷人數達23545人，平均每天約65人因交通事故造成死傷。警方統計，屏東全縣交通事故率最高則為，屏東市占9874件（34%），死傷人數8162人（35%）。
警方分析，屏東市以廣東路、中正路及民生路為易肇事路段，其中，上下班尖峰時段較易肇事，時段以上午6至8時及傍晚6至8時為高峰。
對此，屏東警方為防制交通事故發生，只要發生死亡車禍，將立即邀集路權機關進行現地會勘，除了解肇事原因外，並對交通工程、執法及教育宣導提出改善策略，以提升用路安全。
此外，本月起，屏東縣警察局將派遣義交民力，配置在屏東市三大易肇事路段，以及十大易肇事路口，搭配機動巡邏員警加強各路段違規取締，共同展開為期3個月之事故防制專案勤務。
專案推行至今，執行時段的路口事，均未有交通事故發生，檢視全般事故，2月1日專案首日，屏東市發生42件事故，隔天則降至22件，縣警局交通隊也期望，以降低總事故率一半以上為目標執行。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言