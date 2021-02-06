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嘉義青年街大火餘燼消防苦戰56小時 可疑證據送驗

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市吳姓男子在青年街廠房堆積大量塑膠廢料，本月3日凌晨起火，大火延燒6小時撲滅，消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時至昨中午收工，市長黃敏惠要求深入追查、嚴懲不法，地方感謝消防員辛苦，怒斥吳是「環保蟑螂」長期偷燒塑膠、鄰居苦臭不已，這次汙染禍延全市一定要重罰。

吳男廠房去年多次被檢舉，市府環保局等單位也多次到場，並曾開罰12萬，原訂3日下午二度稽查卻在清晨起火，警、消等已著手調查原因，消防局表示，現場噴灑泡沫去餘燼前已完成火調，針對疑似起火點採集可疑證據，將送科學化驗判斷起火原因。

青年街居民指出，吳男用塑膠廠之名收事業廢棄物，真正身分可能是「環保蟑螂」，在該處長期堆積大量塑膠，鄰居們每逢深夜都會聞到燒塑膠惡臭，只能緊閉門窗，質疑吳男這次是否因偷燒塑膠，引發大火，造成全市汙染？

嘉義市府環境保護局昨邀集環保署、嘉義市調查站、保七環保警察、及嘉義市府相關局處、行為人及地主，研商後續處置，環、警、調等單位將加速司法偵辦，另地主表示立即處理私人空地災後復原作業，並加設圍籬。

嘉義市政府消防局前晚採證後，在現場噴泡沫撲滅餘火，已無悶燒，昨善後工作持續進行至中午，消防局並在現場噴灑水霧抑臭、環保局針對餘燼噴灑稀釋漂白水進行氧化除臭，並加派洗街車對火場周邊道路洗街，減緩揚塵，以減少異味對周遭居民之影響。

環保局表示，火災事故周邊水體酸鹼値及導電度無異常，另火場周邊粒狀物濃度與上風處一致，汙染已明顯改善，但災後仍有部分異味，建議配戴口罩防護。

消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時。記者卜敏正／翻攝
消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時。記者卜敏正／翻攝
環保局昨在火災事故周邊做環境汙染檢測。記者卜敏正／翻攝
環保局昨在火災事故周邊做環境汙染檢測。記者卜敏正／翻攝
消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時，輪班空檔躺路邊休息。記者卜敏正／翻攝
消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時，輪班空檔躺路邊休息。記者卜敏正／翻攝
環保局對火場噴水減緩揚塵。記者卜敏正／翻攝
環保局對火場噴水減緩揚塵。記者卜敏正／翻攝
消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時。記者卜敏正／翻攝
消防員為消除塑膠廢料餘燼、黑煙惡臭，挑燈夜戰、日夜輪班56小時。記者卜敏正／翻攝

嘉義 消防員 災後

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