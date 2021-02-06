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美濃林地縱火犯一審判7 年 另被求償250萬林地損失
高雄市美濃黃蝶翠谷山區去年遭人縱火，國有林地延燒3天才停，傅姓男子被警方送辦。林務局屏東林管處今天表示，橋頭地方法院1月26日依森林法判處7年有期徒刑，並需賠償250萬元；森林法刑責相當重，且要賠償造成損失。
109年4月，旗山事業區52林班地發生林地大火，火勢延燒3天，燒毀0.2公頃國有林地，警方調閱監視器畫面，確認傅男引燃枯葉縱火，警方依森林法、公共危險罪嫌函送。
屏東林管處指出，依森林法第53條之規定，放火燒毀他人森林者，處3年以上10年以下有期徒刑，並應賠償所造成之損失，橋頭地方法院一審宣判7年有期徒刑，並需賠償新臺幣250萬元；為鼓勵民眾檢舉惡意縱火者，經查檢舉屬實，可依森林保護辦法第34條核給最高100萬元獎金。
此外，林管處呼籲，南部地區自去年10月至今未下雨，春節過後民眾開始整地、掃墓，若民眾在國有林地附近有引火必要，務必向消防局申請，現場也要備好水源，等待火苗完全熄滅後再離開，否則觸犯森林法的刑責相當重。林務局保林防火專線0800-000-930（您-您-您-救-山-林）、0800-057-930（林-務-局-救-山-林）或撥打「119」緊急電話，由消防單位轉通報林務機關。
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