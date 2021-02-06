美濃林地縱火犯一審判7 年 另被求償250萬林地損失

高雄市美濃黃蝶翠谷山區去年遭人縱火，國有林地延燒3天才停，傅姓男子被警方送辦。林務局屏東林管處今天表示，橋頭地方法院1月26日依森林法判處7年有期徒刑，並需賠償250萬元；森林法刑責相當重，且要賠償造成損失。

109年4月，旗山事業區52林班地發生林地大火，火勢延燒3天，燒毀0.2公頃國有林地，警方調閱監視器畫面，確認傅男引燃枯葉縱火，警方依森林法、公共危險罪嫌函送。

屏東林管處指出，依森林法第53條之規定，放火燒毀他人森林者，處3年以上10年以下有期徒刑，並應賠償所造成之損失，橋頭地方法院一審宣判7年有期徒刑，並需賠償新臺幣250萬元；為鼓勵民眾檢舉惡意縱火者，經查檢舉屬實，可依森林保護辦法第34條核給最高100萬元獎金。