新北樹林男路人遭墜樓婦人壓傷 急救後恢復呼吸心跳

新北市樹林區太元街一處社區昨晚（5日）8點多，11樓一名丁姓婦人從高處墜落，當場壓到下方人行道吳姓男路人，警消將兩人分別送亞東及土城醫院急救，丁婦宣告不治，吳男到院急救30分鐘後恢復呼吸心跳，昏迷指數3，目前還在加護病房中治療。

土城醫院急診室主任薛承君表示，這位中年男性被墜樓的另名傷患壓傷，在現場已經沒有心跳，送到醫院經過半小時急救，已經急救成功，目前有心跳與血壓，外觀部分，吳男的脖子跟臀部都有明顯受傷，有呼吸道出血性問題，目前昏迷指數3分，但傷勢嚴重，還在治療中，家屬都有到現場。

警方調查，丁婦一人獨居，疑從11樓墜落，壓到當時走路經過社區前的吳男，吳男當時和妻子、兒子散步經過，附近民眾聽到巨響查看，嚇得報警。

據了解，丁婦的兒子及媳婦住在同棟13樓，事發當時剛好不在家中，2人接獲消息後，也緊急趕往亞東醫院。有目擊者看到女子從11樓墜落壓到人，仿如多年前曾發生的「燒肉粽事件」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )