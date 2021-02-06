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基隆警方拖吊報廢車赫見風乾屍 竟是失蹤1年車主家人
基隆市警方日前在七堵區八德路一處偏僻道路拖吊一輛長滿青苔，十分破舊的老車，沒想到昨天通知葉姓車主的家人來領回車子後，打開車門赫然發現葉男陳屍在後座，已成乾屍，死亡風乾多時，且車內有一桶瓦斯桶。已報請檢方今天相驗釐清死因，初判應無外力造成。
警方調查，葉姓車主已失蹤1年多，他的車子被發現在八德路一處偏僻道路，昨天下午葉的家人打開車門，發現車後座有一具乾屍，一看就是葉男，外觀已難辨。家人說，他有患病，去年報警協尋都沒有消息，警方列為失蹤人口。
警方說，3天前警方清查時發現車牌已被註銷，因此拖到拖吊場處理，當時並未開啟車門仔細查看，昨天通知車主的家人前來處理，家屬也都嚇了一大跳。
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