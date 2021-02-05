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獨／基隆男童猝死案逆轉 非法保母丈夫列被告今被收押
基隆市去年9月發生一起3歲男童疑發高燒後猝死案，當時外觀並無明顯外傷，基隆地檢署檢剖後發現內臟破裂，頭部也有舊傷，案情逆轉，一名無照非法保母和她的丈夫都被列被告調查，查有無施虐。檢方今天傳喚保母的丈夫開庭，以涉有傷害致死等罪犯罪嫌疑重大，為重罪，且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押，晚間11點獲准，收押禁見。
檢警調查，去年9月接獲一名保母報案，指男童高燒不退昏迷，救護車到場發現無呼吸心跳已死亡，沒有送醫。警方趕至現場調查，鑑識人員到場採證，發現男童是陳屍在房間睡覺的地上。警方報請檢方相驗，男童腳有類似跌傷的舊傷口，保母說是之前在附近公園不慎碰傷，外觀沒發現其他外傷，為求慎重解剖釐清死因。
基隆地檢署檢剖發現內臟破裂，頭部也有舊傷，並有顱內出血，改依生前是否有受虐、照顧疏失等調查。
市府社會處調查，保母是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，上網發文表示可托育孩子要貼補家用，這名男童的家長才找上她收托。
檢警查出，男童不只顱內出血，也有多處挫傷，認為有外力造成，不是單純跌倒。但保母和其丈夫都否認有任何施虐情形，堅稱是男童跌倒舊傷。
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