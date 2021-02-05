燒肉粽翻版！樹林一婦人11樓墜樓亡壓男路人命危搶救中

新北市樹林區太元街一處社區今晚8點多，11樓一名丁姓婦人從高處墜落，當場壓到下方人行道吳姓男路人，兩人倒臥血泊，警、消到場發現兩人生命垂危，送醫搶救後，婦人宣告不治，男子仍在醫院搶救中。有目擊者看到女子從11樓墜落壓到人，仿如多年前曾發生的「燒肉粽事件」。

警方說，這起墜樓案發生在今晚8點多，有一對男女倒在太元街一處社區前方人行道上，警方原本以為是墜樓男女，但有目擊者證稱，女子是從11樓墜落壓到在路上走男子，消防人員到場發現兩人生命垂危，分別送往土城、亞東醫院。

警方調查，66歲的丁姓婦人獨居，疑從11樓墜落，壓到當時走路經過社區前的吳姓男子（45歲），吳男當時和妻子、兒子散步經過，附近民眾聽到巨響查看，嚇得報警。鑑識人員獲報到現場拉起封鎖線，採證調查發生原因。警方前往女子住處採證，釐清女子墜樓原因。

據附近民眾表示，當時有聽到「碰」好大一聲，沒有到這麼剛好壓在路人身上，這情景讓人想起多年來的「燒肉粽」，如出一轍，大家都嚇了一大跳。

丁婦的兒子和媳婦同住社區其他樓層，事發時2人剛好不在家，趕往醫院中。

丁姓婦人墜樓，壓傷吳姓路人，警方封鎖現場調查。圖／警方提供 丁姓婦人墜樓，壓傷吳姓路人，警方封鎖現場調查。記者江婉儀／攝影

【中央社新北5日電】

新北市樹林區太元街今天晚間發生墜樓意外，1名丁姓女子疑從11樓墜落，再壓到路人吳姓男子。2人送醫時都已無呼吸、心跳，丁女經急救後仍不治。事發原因，警方深入調查。

新北市政府消防局表示，晚間近9時接獲報案，指新北市樹林區太元街1處社區大樓有2人在地上需要救護，警消獲報趕抵現場後，發現1男1女傷重倒臥血泊中。

救護人員救護時，吳男、丁女均無生命跡象，立即先初步急救再送醫，丁女送往板橋區亞東醫院，吳男送往新北市立土城醫院。

轄區樹林警分局初步調查，丁女疑從社區11樓處墜落，恰好壓到行經當地的45歲吳姓男子。吳男、丁女2人當場倒臥血泊中，被人發現後報案救護。

警方指出，丁女經醫院急救仍不治，丁女的年紀66歲，警方在現場沒有發現遺書；醫院正搶救吳男。事發原因，需進一步勘驗現場、詢問家屬。

警方已聯繫丁女的兒媳婦，她將從台北市趕到新北處理善後。吳男的妻子在事發時剛好在後面，已趕往土城醫院。