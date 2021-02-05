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機車騎士擦撞ubike及公車倒地 慘遭拖板車輾斃

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。警方封鎖現場進行調查，也造成車陣大回堵，至於車禍發生原因有待警方進一步調查釐清。

今天晚上6時許，板橋區民生路3段發生一起交通車禍，海山警方獲報立即趕抵現場，發現騎乘機車的26歲郭姓男子遭一輛拖板車輾過，當場斃命。

據了解，騎機車的郭男疑似先與騎ubike的民眾碰撞後，重心不穩再與客運公車發生擦撞後倒地，騎士倒地後還來不及爬起身來，就遭後方行駛而來的拖板車輾過，救護人員到場後，確認郭男已當場死亡，無需送醫。

警方立即封鎖現場並依規定照相、測繪與調閱路口監視器；另已通知鑑識小組採證，全案依規定處理報請刑事相驗，整起肇事原因有待進一步調查釐清。

郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。記者王長鼎／翻攝
郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。記者王長鼎／翻攝
郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。記者王長鼎／翻攝
郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。記者王長鼎／翻攝
郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。記者王長鼎／翻攝
郭姓機車騎士今晚騎車行經板橋區民生路，疑車多擁塞不慎擦撞ubike及公車後倒地，慘遭後方拖板車輾斃。記者王長鼎／翻攝

車禍 公車 監視器

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