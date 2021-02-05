大貨車過彎鋼索斷裂 建築鋼條噴飛有4根直接掉下橋
一輛載有14根建築鋼條的大貨車，今午行經連接雙北的華江橋時，在過彎處因受離心力影響，車上鋼條當場向外噴飛，其中還有4根直接掉落至橋下的公園，所幸橋上、下皆無人傷亡，警方介入後依道路交通管理處罰條例裁處肇事駕駛。
警方調查，31歲曾姓男子今午4時許駕駛大貨車，載著14根大型建築用鋼條，沿東往西方向行駛華江橋時，在過彎處受離心力影響，固定鋼條的鋼索應聲斷裂，車上的鋼條也因此向左側噴飛，散落一地，其中還有4根鋼條直接從橋上飛出，掉落在橋樑下方的華江雁鴨自然公園。
警方表示，事故導致部分橋墩及路燈損壞，所幸橋上、下皆無人傷亡，現場狀況於下午5時30分排除。道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時，若所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處3000至1萬8000元罰緩，呼籲駕駛人務必確認貨物以固定牢靠，方可上路。
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