大貨車過彎鋼索斷裂 建築鋼條噴飛有4根直接掉下橋

一輛載有14根建築鋼條的大貨車，今午行經連接雙北的華江橋時，在過彎處因受離心力影響，車上鋼條當場向外噴飛，其中還有4根直接掉落至橋下的公園，所幸橋上、下皆無人傷亡，警方介入後依道路交通管理處罰條例裁處肇事駕駛。

警方調查，31歲曾姓男子今午4時許駕駛大貨車，載著14根大型建築用鋼條，沿東往西方向行駛華江橋時，在過彎處受離心力影響，固定鋼條的鋼索應聲斷裂，車上的鋼條也因此向左側噴飛，散落一地，其中還有4根鋼條直接從橋上飛出，掉落在橋樑下方的華江雁鴨自然公園。