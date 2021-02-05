DNA比對！新北警助北市無名男屍 農曆年前返家

台北市北投區92歲吳姓男子去年10月間離家外出後失聯，家屬向警方報案協尋外，也想盡各種辦法及管道連絡，但始終音訊全無，去年底經新北警聯繫家屬採集DNA，透過法務部法醫研究所比對無名屍體資料庫，確認在109年11月於台北市士林區發見的落水身亡無名屍正是吳男，吳男家屬感謝新北警方協助讓失蹤多月的吳男得以在農曆過年前落葉歸根。

新北市警局防治科警員唐睿彬於109年11月間查尋台北市警局公告無名屍體案，並清查雙北失蹤人口資料，發現家屬去年10月通報協尋的92歲吳姓男子其特徵，與台北市士林區基隆河畔，在去年11月所發現的無名男屍身體特徵及地緣性有相關聯，經板橋警分局防治組「尋人高手」王閔南重複確認後，聯繫報案人採集DNA檢體，透過法務部法醫研究所協助，比對無名屍資料庫，日前確認該具無名屍即為吳姓老翁，結局雖令人唏噓，但終讓家屬放下心中大石。

據吳男表示，其父親因腎臟疾病長年洗腎，身體非常虛弱，從此便常常抗拒至醫院治療，在一次洗腎後便大發脾氣離家出走，從此音訊全無，豈料這次離家竟是天人永隔，家屬雖心中不捨，但非常感謝警方的熱忱及為民服務的精神，讓其父親能順利返家落葉歸根。