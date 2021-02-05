婦人照顧癌夫往返醫院騎車誤上國道 遭撞身亡
新竹縣47歲王姓婦人昨天騎機車誤上國道1號不幸遭車撞身亡，縣府今天表示，婦人因丈夫罹癌，還得照顧4名未成年女兒，生活困頓，將助處理後事，也提供家人心理輔導。
新竹縣政府社會處今天表示，王婦為照顧罹癌丈夫近期頻繁往返台大新竹醫院，昨天疑因導航誤設路徑為汽車行駛用，從湖口交流道誤入國道1號南向，因而發生車禍意外喪命。
社會處指出，王婦育有4女，還得照顧罹癌丈夫，生活困頓，縣府將連結相關民間單位急難救助資源，並提供後續相關補助及物資給王婦一家人。另外，王婦家人部分，縣府也會提供悲傷心理輔導。
意外發生後，親友透露婦人為照顧家庭很努力，且奔波於醫院照顧丈夫，丈夫與王女的女兒得知噩耗後難以接受。至於孩子後續照顧目前暫由夫家親戚代為協助照顧。
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