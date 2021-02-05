快訊

前綠委高志鵬成功獲假釋 今天傍晚從八德外役監出獄

孫德榮重炮開轟雞排妹 「不該有的垃圾不要進來」

婦人照顧癌夫往返醫院騎車誤上國道 遭撞身亡

中央社 / 新竹縣5日電

新竹縣47歲王姓婦人昨天騎機車誤上國道1號不幸遭車撞身亡，縣府今天表示，婦人因丈夫罹癌，還得照顧4名未成年女兒，生活困頓，將助處理後事，也提供家人心理輔導。

新竹縣政府社會處今天表示，王婦為照顧罹癌丈夫近期頻繁往返台大新竹醫院，昨天疑因導航誤設路徑為汽車行駛用，從湖口交流道誤入國道1號南向，因而發生車禍意外喪命。

社會處指出，王婦育有4女，還得照顧罹癌丈夫，生活困頓，縣府將連結相關民間單位急難救助資源，並提供後續相關補助及物資給王婦一家人。另外，王婦家人部分，縣府也會提供悲傷心理輔導。

意外發生後，親友透露婦人為照顧家庭很努力，且奔波於醫院照顧丈夫，丈夫與王女的女兒得知噩耗後難以接受。至於孩子後續照顧目前暫由夫家親戚代為協助照顧。

新竹 罹癌 國道

延伸閱讀

網球／以為染疫卻是罹癌 西班牙女將盼東奧告別

女躺病床裝罹癌騙172萬 遭踢爆還曾辦晚會私吞38萬

維生素D有利防癌、骨鬆、失智？醫教3招補好補滿，罹癌患者更要補

國道10號增設北上匝道今通車 民族路匝道僅准國1南下

相關新聞

大貨車過彎鋼索斷裂 建築鋼條噴飛有4根直接掉下橋

一輛載有14根建築鋼條的大貨車，今午行經連接雙北的華江橋時，在過彎處因受離心力影響，車上鋼條當場向外噴飛，其中還有4根直...

DNA比對！新北警助北市無名男屍 農曆年前返家

台北市北投區92歲吳姓男子去年10月間離家外出後失聯，家屬向警方報案協尋外，也想盡各種辦法及管道連絡，但始終音訊全無，去...

孝子陪媽媽看病 媽媽開車國道自撞兒目睹母親慘死

53歲李姓婦人因腳部酸痛，昨天要到彰化基督教醫院就醫，19歲兒子擔心母親身體， 找2名同學一起陪伴母親；李姓婦人昨天下午...

影／鐵漢警也有柔情面！ 汐止分局結合社福春節前送暖

新北市汐止區烘內實物銀行長期照顧弱勢居民，5日與汐止警分局合作，一同在寒冬中發起送暖活動。一位帶著孫子的許姓阿嬤就說，因...

年關近！台南佳里民宅麻將聚賭 3桌12名賭客全未戴口罩

台南市佳里警分局偵查隊長王啟仁接獲線報，4日下午在佳里區南勢里地區一處民宅，查獲38歲蔡姓男子涉嫌以出租屋來經營麻將賭博...

影／真的命大！騎士撞車翻兩圈 僅受皮肉傷

新北市板橋區4日下午一輛轎車疑似左轉搶快，未禮讓直行車，導致騎士來不及煞車，猛力撞上轎車，騎士整個人彈飛，翻了兩大圈倒地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。