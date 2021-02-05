孝子陪媽媽看病 媽媽開車國道自撞兒目睹母親慘死

53歲李姓婦人因腳部酸痛，昨天要到彰化基督教醫院就醫，19歲兒子擔心母親身體， 找2名同學一起陪伴母親；李姓婦人昨天下午駕車載兒子及他同學，行經國道一號中山高北上251.1公里處，疑失控自撞翻覆，李姓婦人頭部破裂慘死，兒子頭部出血住院治療，2名同學輕傷出院。

快過年了！李姓婦人兒子擔心媽媽回診後，可能行動不便，找同學同行，卻目睹母親慘死車內慘劇，無法一起團圓過年，兒子及家人哀痛不已。

李姓婦人丈夫說，妻子在一家醫院當清潔工，昨天下午因雙腳痠痛要到彰化基督教醫院回診，兒子對媽媽很孝順，擔心媽媽打完針，沒辦法走路，需要攙扶休息，因此約2名同學，陪同北上看病，沒想到開上高速公路不久就翻車。

他表示，兒子念大學一年級在台南打工，特地請假1天，找要好的同學陪媽媽看病，沒想到出車禍，下周就是農曆過年，「這個年真不知如何過！」。醫院說，李姓婦人腦部嚴重挫傷到院前死亡，她19歲兒子頭部出血，胸腔、脊椎挫傷住院治療，另2名男子傷勢輕微出院。