台南車禍釀6死 市府：將加強超速取締、增設監視器

台南市安南區台江大道1日深夜發生6死車禍，家屬質疑路不平，不過台南市府表示路面並無明顯落差，未來將加強超速取締、增設監視器，避免再有類似憾事發生。

台南市道安會報小組邀集道安顧問、警察局、工務局、當地區公所及里長等相關單位前往事故現場會勘，指該路段行駛速限為50公里，路段設有限速標誌，各項交通工程設施完整。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲指示台南市道安會報小組啟動交通事故防制調查，研擬改善對策，預防再次發生交通事故憾事。

工務局指出，台江大道屬台南生活圈主要道路之一，十幾年來分段由中央設計開闢，安吉路以東台江大道路段，由營建署在101年設計施工，符合市區道路設計標準及相關行車安全性。安吉路以西台江大道路段，早期曾有波浪路面問題，經移交市府管理後，工務局定期道路巡視及路面養護管理，近期不曾接獲民眾投訴道路不平或陳情事件。工務局也兩度派員到場查看橋梁和銜接的路面，經確認後無明顯落差，道路也確實順接，也無發現坑洞。