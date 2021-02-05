夫罹癌、顧4未成年子女 婦醫院、家庭兩頭燒恍神遭撞慘死

家住湖口的李姓女子（47歲）昨晚騎機車誤上國道，卻疑因受到驚嚇闖越高速公路車道不幸遭客運大巴迎面撞上，當場身體變形、臟器外露慘死，親友悲傷透露李女的丈夫因罹癌、家庭經濟陷入困境，她還要照顧4名子女，每天住家醫院來回奔波，可能才因此累到恍神發生意外，縣府社會處已表示將介入協助，會提供未成年子女心理輔導。

據了解，李女的丈夫因罹患口腔癌需接受手術不得不暫時放下開砂石車的工作，她則是為了照顧罹癌的丈夫與4名女兒，經常在住家與醫院之間奔波，昨晚6點她正準備將打成汁的營養飲品送到丈夫住院的東元醫院，卻不知為何恍神誤上國道。

當時有多名高速公路用路人通報湖口交流道有名機車騎士在內側車道上行駛，但警方還來不及趕到現場，李女就疑似被高速公路上時速破百的車流嚇醒，自己擦撞內側護欄，但她卻沒有待在分隔帶上等待救援，反而跨越分隔帶上的樹叢想跑到對向路肩，幾輛自小客車閃過，卻躲不過客運衝來，當場高速將她撞飛輾過。

親友悲傷透露，李女照顧家庭十分盡責，但丈夫罹癌讓她要獨自扛下所有照顧責任，4個女兒都還未成年正在念書，雖然已經放寒假，但李女在家煮完飯就必須接著趕著出門去醫院照顧丈夫，現在丈夫、子女得知噩耗後都還沒回過神，會先由丈夫這邊的親戚代為照顧4名孩子。