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影／貨車行經防汛道路撞斷大樹翻覆貨物散落 3人送醫
嘉義市陳姓男子今天上午駕駛貨車，10時許行經台林橋旁防汛道路，疑為閃避來車先撞斷路旁大樹 再翻車，車上貨物翻落一地，3人都順利脫困，幸運僅受輕傷送醫急救中，事故確切原因仍待警方調查。
警方到場發現，翻車現場前約15公尺處，有長長的煞車痕跡，陳姓駕駛大貨車疑撞擊到路旁大樹再側翻擋住防汛道路，車上貨物翻落一地，因為撞擊力道太大，樹已連根被撞斷。
33歲陳姓駕駛向現場救援的人表示，今天載蔡姓、楊姓男子外出送貨，由西向東行經台林橋旁防汛道路時，為了閃避來車，車子失控撞到堤防防樹木才翻車。
嘉義市消防局表示，接獲報案到場發現貨車翻覆、車頭已變形，陳姓駕駛已自行脫困，蔡、楊2人一度受困車內，經使用破壞器材，順利將兩人救出，3位男性外觀皆為擦傷、意識清楚，分別送往嘉義基督教醫院和陽明醫院急救。
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