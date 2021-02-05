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6旬男運動10餘年 下班慢跑突倒地無呼吸心跳緊急救回

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

62歲陳男長久以來都有打球與跑步習慣，日前下班後至運動場慢跑時突然倒地，並無呼吸心跳，還好當時同在運動場的跑友立即處置，並聯繫童綜合醫院救護車緊急到場，由救護人員進行CPR，並經AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊後恢復心跳，緊急送醫後成功挽救一命。

陳男跑步運動已有10多年，下班後到運動場跑步，未料跑了一下，整個人向前撲倒在地，剛好跑友是任職童綜合醫院社區健康服務部課長張玉欣，他發現後立即向前確認其還有脈搏後，將人側躺呈現復甦姿勢，讓口中分泌物流出避免阻塞呼吸道，並立即通知救護車到場。

但救護車到場，要將人抬上擔架前，發現陳男突然無呼吸心跳，護理人員立即施予CPR，並使用配置在救護車上的AED進行電擊，電擊1次後病人的心跳恢復跳動，緊接著送至童綜合醫院急診室搶救。

童綜合醫院心臟內科醫師劉誌宗接手處理，先進行心導管檢查，發現患者的血管並未阻塞，研判應為致命性心律不整，導致心臟停止有效的跳動，先收治加護病房繼續搶救。第3天陳男終於甦醒，並於第6天病情穩定後再裝設植入式體內自動去顫器，隔日轉至普通病房，2天後即出院返家休養。

劉誌宗說，心律不整可能發生在各年齡層，當致命性心律不整發生時，會造成血液無法循環至全身，如同陳男突然出現心跳停止的猝死狀況，幸好患者發生時，第一時間獲得正確且有效的搶救，也讓患者能夠重拾正常生活。

62歲陳男長久以來都有打球與跑步習慣，日前下班後至運動場慢跑時突然倒地，並無呼吸心跳，由救護人員進行CPR，並經AED電擊後恢復心跳。圖／童綜合醫院提供
62歲陳男長久以來都有打球與跑步習慣，日前下班後至運動場慢跑時突然倒地，並無呼吸心跳，由救護人員進行CPR，並經AED電擊後恢復心跳。圖／童綜合醫院提供

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