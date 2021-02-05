孝子陪媽媽看病 國道翻車目睹母親慘死
國道1號北上251.5K 處，4日下午一輛自小客車撞護欄翻覆1死3傷，李姓女駕駛頭部受創身亡，她19歲兒子重傷；原是兒子擔心媽媽回診後可能行動不便，於是約同學同行，卻目睹了母親慘死車內。
警方指出，李女4日開車載著兒子和2名同學北上，行經嘉義大林時不明原因失控自撞護欄，李女夾在車內，當場死亡，另外3人自行脫困，救護車將4人送往大林慈濟醫院。
李女丈夫說，妻子是一家醫院清潔人員，4日下午因雙腳痠痛要到彰化基督教醫院回診，兒子平時對媽媽很孝順，擔心媽媽打完針後，會一時沒辦法走路，需要攙扶休息，因此約了2名同學，陪同北上看病，沒想到開上高速公路不久就翻車。
李女丈夫表示，兒子念大學一年級，在台南打工，特地請假一天找了要好的同學陪媽媽看病，沒想到出車禍，農曆年要到了，這個年不知如何過。
醫院表示，58年次李姓婦人腦部嚴重挫傷到院前死亡，宣告不治，她19歲兒子頭部出血，胸腔、脊椎挫傷住院治療，另外2名男子傷勢輕微，已出院。
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