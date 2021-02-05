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新北佛具店違法囤711公斤煙火 全遭沒入銷毀處罰鍰

中央社 / 新北5日電

新北市消防局第五大隊近日在樹林區一家佛具店內，查獲業者大量囤放各式煙火爆竹，總重量達711公斤，已超過安全管制量，依法取締並將煙火沒入銷毀，最高可處30萬元以下罰鍰。

新北市政府消防局今天發布新聞稿表示，爆竹煙火販賣業者不要心存僥倖，為圖謀營業利益而非法囤積煙火於住宅區，忽視公共安全，一旦發生火災公安危險，將造成無法挽回的遺憾。

消防局第五大隊大隊長林永東表示，4日在樹林區佛具店內查獲重達711公斤的爆竹煙火，已超過安全管制量，將依爆竹煙火管理條例取締並沒入銷毀，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

林永東呼籲，過年期間12歲以下兒童施放爆竹煙火，父母、監護人應行陪同，違反者將依爆竹煙火管理條例處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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