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新北汐止工安意外 鋪路工人遭輾斃

中央社 / 新北5日電

新北市汐止區5日凌晨發生工安意外，53歲簡姓工人遭倒退的掃路機撞擊輾壓，警消到場時已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。（民眾提供） 中央社
新北市汐止區5日凌晨發生工安意外，53歲簡姓工人遭倒退的掃路機撞擊輾壓，警消到場時已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。（民眾提供） 中央社

新北市汐止區今天凌晨3時許驚傳工安意外，53歲簡姓工人遭倒退的掃路機撞擊輾壓，警消到場時已無呼吸心跳，經送醫急救仍因傷重宣告不治。全案警訊後依過失致死罪嫌送辦。

新北市警消凌晨3時許獲報，指汐止區康寧街路段發生工安意外，警消趕抵現場時，重傷的53歲簡姓工人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，雖緊急送往台北市內湖三軍總醫院救治，但因傷重，於清晨4時57分許宣告死亡。

警方初步調查，當時現場正封路施作柏油鋪設工程，23歲徐男駕駛掃路機（又稱鏟裝機）進行路面刨除作業，倒退時疑未注意後方有人，不慎撞擊並輾壓簡男，警方將徐男帶回調查，以釐清事故確切原因，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

新北市政府勞動檢查處也派員到場了解，目前已要求現場停止作業，並協助家屬辦理職業災害慰助，另轉送勞動部勞工保險局提供必要協助。

工安 汐止

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