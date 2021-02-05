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與友人上山打獵遭誤擊左胸中槍 男子傷重空勤吊掛搶救

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣潘姓男子上山打獵遭槍傷，空勤直升機今天清晨出動吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
花蓮縣潘姓男子上山打獵遭槍傷，空勤直升機今天清晨出動吊掛送醫。圖／空勤總隊提供

花蓮縣萬榮鄉60歲潘姓男子昨晚與友人上山打獵，疑因誤擊左胸中槍倒地，血流不止。同行友人奔跑2個多小時下山求救，消防人員今天凌晨接觸到傷者，因傷勢嚴重，請求空勤直升機清晨將他吊掛下山送醫，仍未脫離險境。

潘姓男子是萬榮鄉當地人，昨天晚上與40歲許姓友人徒步到當地的二子山溫泉路段打獵，許男深夜跑2個小時下山，到鳳林警分局西林派出所求救，表示潘男因槍擊誤傷倒地，他在現場止血半小時都無效，只好跑下山求助。

鳳林消防分隊今天凌晨零時許接獲警方轉報，由分隊長張志勇率隊員曾祥霖、李浩等人，組成8人隊伍上山搶救，凌晨3時30分接觸到患者，初步判斷受槍傷，陷入開放性氣血胸重度休克狀況，雖有生命跡象，但相當微弱。

救難人員評估搬運至少需4小時，且還要橫渡溪流，恐怕造成潘男大出血，傷勢會更嚴重。消防局指揮科立即申請航空器緊急救援，並由指揮科高級救護技術員彭康祐小隊長與現場通話，隔空指導現場人員救護，穩定患者生命徵象。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機今晨6時7分起飛，6時35分完成吊掛，將傷患運到花蓮德興棒球場旁空地降落，交由地面救護人員送往花蓮慈濟醫院急救。

警方表示，兩人打獵用的槍枝並未辦理登記，事發原因還在調查釐清。

花蓮縣潘姓男子上山打獵遭槍傷，空勤直升機今天清晨出動吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
花蓮縣潘姓男子上山打獵遭槍傷，空勤直升機今天清晨出動吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
花蓮縣潘姓男子上山打獵遭槍傷，空勤直升機今天清晨出動吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
花蓮縣潘姓男子上山打獵遭槍傷，空勤直升機今天清晨出動吊掛送醫。圖／空勤總隊提供

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