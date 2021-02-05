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假美國華裔富商甜言蜜語送禮騙婦人 保七警攔阻匯款
屏東縣40歲單身張姓婦人掉進詐騙集團網路交友詐騙陷阱，詐騙集團盜用網路照片，假扮美國華裔富商，在臉書上以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱因深愛著婦人，寄了一箱內有「高級珠寶手飾、名牌包包」的包裹禮物要給婦人當見面禮，但因包裹卡在海關，需要繳交1萬多元人民幣稅金才能放行，婦人為此還借錢匯款，保七警察覺異狀，終於成功攔阻，婦人才恍然大悟原來是場騙局。
保七總隊第一大隊指出，詐騙集團假扮富商與貨運公司，分飾兩角詐騙婦人，佯稱包裹因故卡在海關，須要繳交1萬6202元人民幣（約新台幣6萬8000元）的稅金，才能放行，婦人經濟狀況不好，身上沒有這麼多錢，經討價還價，婦人先向銀行借台幣1萬元，馬上到台銀匯款到法國。
本月3日，張姓婦人到台銀屏東分行辦理匯款，因不斷低頭滑手機，引起櫃檯行員注意，通報派駐台銀的保七員警關心，婦人一開始說是要匯給富商朋友，但連名字都說不清楚。
婦人十分堅持要台銀人員趕快把錢匯出去，不斷抱怨「你們警察也管太多，很奇怪耶，他是真心送我禮物，而且我也才匯1萬元而已，絕對不會被騙。」保七警員馬上告訴婦人「絕對是詐騙手法，我們處理太多相同的案件，不要說是1萬元，即使是1塊錢，也不能讓妳被騙，而且你這個錢還是借來的。詐騙集團都是從小額開始騙，然後愈騙愈大筆。」
在警方與台銀人員約1個多小時馬拉松式的勸說下，婦人才恍然大悟是一場假富商網路交友詐騙，保七也將相關資料提供給轄區派出所，追查幕後的詐騙集團。
保七總隊呼籲，詐騙集團以「假扮富商送禮物」作為詐騙手段，騙取民眾匯款，請民眾注意，以免受騙上當。
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